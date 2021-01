Geld, Geld, Geld. Die Deutschen haben im zurückliegenden Jahr auf Rekordniveau gespart - und investiert. Neueste Zahlen der Bundesbank zeigen: Die Börse ist wieder en vogue. Im dritten Quartal floss dreimal so viel Geld an den Kapitalmarkt wie im Schnitt der vergangenen zehn Jahre. Offen bleibt nur die Frage: Wo lauern die besten Investments?Corona und seine Folgen: Die Menschen in Deutschland haben in der Corona-Krise in der Summe so viel Vermögen angehäuft wie noch nie. Das Geldvermögen der privaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...