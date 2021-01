"Wir wollen es unseren Kunden ermöglichen, die in der Elektronikfertigung führenden Produkte in der Schweiz live zu erleben. Daher haben wir uns dazu entschlossen, aus dem Hause ASM eine Reihe toller Produkte rund um den SMD-Druck in unserem Democenter zu präsentieren, sowie weitere Systeme für andere Anwendungsbereiche vorzustellen", erklärt Raphael Burkart, Geschäftsführer bei Hilpert electronics. Kernstück des Demoraums bilden die Produkte von ASM, wie der ASM ProcessExpert. Dabei handelt es sich um das erste selbstlernende In-Line-Expertensystem für die Elektronikfertigung. Das System prüft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...