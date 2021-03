Die Produkte von Beyond Meat (WKN:A2N7XQ) sind bereits in rund 2.400 Walmart (WKN:860853)-Filialen vertreten, aber das Unternehmen für pflanzliche Fleischalternativen wird bald eine größere Auswahl seiner Waren in einer größeren Anzahl von Walmart-Filialen anbieten. Seit letzter Woche bietet Walmart die italienischen Würstchen von Beyond Meat in 400 Filialen an, während das Cookout Classic Großpacket mit pflanzlichen Burgern in 500 Filialen ins Sortiment kam. Nach den enttäuschenden Geschäftsberichten ...

