AMD zeigt Mobilprozessoren, die 16 Threads á 4,8 Gigahertz beherrschen können. Doch nicht nur bei der Leistung, auch bei der Effizienz strebt das Unternehmen die Spitzenposition an. Wie erwartet, hat AMD die Ryzen 5000 Series unter dem Titel "Die besten Mobil-Prozessoren der Welt" angekündigt. Der Chip-Hersteller verspricht ein "noch nie dagewesenes Maß an Leistung" und "unglaubliche Akku-Laufzeiten für Gamer, Kreative und Profis". Die 13 Modelle aus der 7-Nanometer-Fertigung basieren auf der neuen Zen-3-Architektur, die in erster Linie über Cache-Verbesserungen die ...

