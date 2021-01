Was ist ein Hinterbliebenengeld genau? Wie unterscheidet es sich von einem Anspruch auf Schmerzensgeld nach dem Tod eines nahen Angehörigen? Und warum fällt das Schmerzensgeld in der Regel höher aus als das Hinterbliebenengeld? Das sind Fragen, die das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz in einem Verfahren zwischen dem Vater eines Unfallopfers und dem Kfz-Haftpflichtversicherer eines Unfallbeteiligten zu beantworten hatte.

