München (ots) -Kaum ist das letzte Spiel der 2. Hauptrunde in der DFB-Pokal-Saison 2020/21 vorbei, steht schon das Achtelfinale vor der Tür. Am 2. und 3. Februar geht es bereits in die nächste Runde. Das Erste zeigt am Dienstag, 2. Februar 2021, ab 20:15 Uhr (Anstoß: 20:45 Uhr) live die Begegnung Borussia Dortmund gegen den SC Paderborn 07. Der aktuelle Tabellen-Vierte aus Dortmund ist im Aufeinandertreffen mit dem Zweiligisten klarer Favorit. Dass dies aber im Pokal nicht immer ausschlaggebend ist, hat Holstein Kiel am vergangenen Mittwoch mit dem Sieg gegen den FC Bayern München bewiesen. Nach der Live-Übertragung zeigt Das Erste die Zusammenfassung der anderen DFB-Pokal-Begegnungen des Tages: Holstein Kiel - SV Darmstadt 98, Rot-Weiss Essen - Bayer 04 Leverkusen und Werder Bremen gegen die SpVgg Greuther Fürth. Matthias Opdenhövel moderiert das Achtelfinale am Dienstag im Ersten, an seiner Seite ARD-Experte Bastian Schweinsteiger. Reporter der Partie ist Tom Bartels.Im Anschluss an die Live-Übertragung im Ersten ist ab ca. 23:30 Uhr eine neue Ausgabe von "Sportschau Thema" geplant. Titel der von Jessy Wellmer moderierten Sendung ist "Vorsprung durch Technik: Wie revolutioniert die Digitalisierung den Fußball?".Direkt weiter geht es mit dem DFB-Pokal-Achtelfinale im Ersten am Mittwoch, 3. Februar 2021, wenn die "Fohlen" aus Gladbach zum VfB nach Stuttgart reisen. Es scheint ein Duell auf Augenhöhe zu sein, trennen im Moment doch nur wenige Punkte die beiden Klubs in der Bundesliga-Tabelle. Im Anschluss an das Livespiel gibt es im Ersten noch Zusammenfassungen der Partien VfL Wolfsburg - FC Schalke 04, RB Leipzig - VfL Bochum und SSV Jahn Regensburg - 1. FC Köln. Jessy Wellmer moderiert die Live-Übertragung ab 20:15 Uhr (Anstoß: 20:45 Uhr). Bastian Schweinsteiger steht als Experte erneut parat, um die Begegnung sportlich einzuordnen und zu analysieren. Kommentieren wird Florian Naß. Ab ca. 23:30 Uhr begrüßt Alexander Bommes zum "Sportschau Club".Sendeplanung im Ersten:Dienstag, 2. Februar 202119:45-19:50 UhrSportschau vor achtModeration: Matthias Opdenhövel20:15-23:30 UhrSportschauBorussia Dortmund - SC Paderborn 07DFB-Pokal AchtelfinaleReporter: Tom BartelsModeration: Matthias OpdenhövelExperte: Bastian SchweinsteigerZusammenfassungen der Spiele:Holstein Kiel - SV Darmstadt 98Rot-Weiss Essen - Bayer 04 LeverkusenWerder Bremen - SpVgg Greuther Fürth23:30-00:30 UhrSportschau ThemaVorsprung durch Technik: Wie revolutioniert die Digitalisierung den Fußball?Moderation: Jessy WellmerMittwoch, 3. Februar 202119:45-19:50 UhrSportschau vor achtModeration: Jessy Wellmer20:15-23:30 UhrSportschauVfB Stuttgart - Borussia MönchengladbachDFB-Pokal AchtelfinaleReporter: Florian NaßModeratorin: Jessy WellmerExperte: Bastian SchweinsteigerZusammenfassungen der Spiele:VfL Wolfsburg - FC Schalke 04RB Leipzig - VfL BochumSSV Jahn Regensburg - 1. FC Köln23:30-00:00 UhrSportschau ClubModeration: Alexander Bommes Pressekontakt:Swantje Lemenkühler, ARD-Koordination SportTel.: 089/5900-23780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4813105