Berlin (www.anleihencheck.de) - Die US-Zentralbank hat drei große Ziele: Die Beschäftigung maximieren, Preisstabilität und Finanzstabilität, so die Experten von LYNX Broker.Besonders Letzteres scheine jedoch mittlerweile dem einen oder anderen Verantwortlichen Kopfzerbrechen zu bereiten. Auslöser hierfür könnten die exorbitanten Kurssteigerungen der Tesla-Aktie und des Bitcoin in den letzten Wochen sein, denen realistisch betrachtet kein entsprechender Wert gegenüberstehe. Auch auf einer Checkliste der Bank of America würden immer mehr Signale, die historisch gesehen einem Bärenmarkt vorangehen würden, ein Häkchen erhalten. ...

