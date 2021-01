Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Weltweit setzt sich bei Anlegern zunehmend die Einschätzung durch, dass die konjunkturellen Belastungen durch das Coronavirus bald ausgestanden sein werden, und an den Kapitalmärkten steigen die Inflationserwartungen wieder an, so die Analysten der DekaBank.Wichtige Triebfedern hierfür seien der Beginn der Impfungen und die stark expansive Fiskalpolitik. Dennoch würden die Analysten davon ausgehen, dass sich die resultierende Versteilerung der Bundkurve in Grenzen halten werde. Zwar dürfte die Inflation im Euroraum in den ersten Monaten dieses Jahres zunehmen, unter anderem aufgrund von Steuererhöhungen in Deutschland und der Erholung des Ölpreises. Anschließend sollte sich aber zeigen, dass der zugrundeliegende Trend von Löhnen und Preisen schwach sei. Entsprechend dürfte auch die EZB aufkommenden Erwartungen über einen geldpolitischen Ausstieg entgegentreten. (15.01.2021/alc/a/a) ...

