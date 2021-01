Zürich (www.fondscheck.de) - Die Lancierung des Swisscanto (LU) Bond Fund Emerging Markets Opportunities (ISIN LU2108481859/ WKN A2P633, USD) genau zur Jahresmitte 2020 erfolgte in einer schwierigen Phase - sowohl gesellschaftlich als auch wirtschaftlich, so die Experten von Swisscanto Invest.Zwar seien bereits klare Erholungstendenzen bei Kredit- und Aktienmärkten im Gange gewesen, aber die Nachhaltigkeit des Rebounds habe noch in den Sternen gestanden. Doch es habe sich gezeigt, dass das zweite Halbjahr 2020 keinen Einbruch mehr erlebt, sondern sehr solide performt habe. ...

