Die Wahrnehmung der Anleger ist an der Börse ein entscheidender Faktor. Wasserstoff- oder Brennstoffzellen-Aktien werden mit Umsatzvielfachen zwischen 30 und 60 gehandelt, ähnliche technologische Fähigkeiten bei anderen Firmen dagegen verkannt. Ein solcher Kandidat ist Deutz, der offenbar als aussterbender Dieselmotor-Dino gesehen wird. Der Börsenwert von rund 670 Mio. € entspricht gerade einmal dem halben Jahresumsatz. Genau deshalb lohnt sich ein Blick auf den Zykliker.



Deutz ist der Erfinder des Gasverbrennungsmotors und verfügt in diesem Bereich über ein enormes Know-how. Das schließt auch Wasserstoffverbrennungsmotoren mit ein. Man liefert zudem Gasmotoren für Blockheizkraftwerke, unter anderem an die ebenfalls börsennotierte 2G Energy. Auch hier gilt: andere Wahrnehmung, andere Bewertung: Das 2022er-KGV von 2G liegt bei 28, das von Deutz bei 8. Deutz hat nicht nur für stationäre Geräte Gasmotoren im Portfolio, sondern auch für Nutzfahrzeuge, die mit Erdgas oder Wasserstoff betrieben werden können. Alternativen für synthetische Kraftstoffe sind ebenfalls Teil des Portfolios. An Technik-Know-how fehlt es also nicht.



