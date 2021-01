ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML nach Zahlen des Chip-Herstellers TSMC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Dessen Vorgabe für die Kapitalausgaben in diesem Jahr lägen deutlich über seiner Schätzung, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein Großteil der Ausgaben dürfte auf fortschrittliche Produktionsprozesse entfallen, was positiv für ASML als Ausrüster der weltweiten Halbleiterindustrie sei./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2021 / 08:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



ISIN: NL0010273215

