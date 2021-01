Viele Kupferexplorer haben einen langen und steinigen Weg bis zum Betrieb der ersten Mine vor sich. Bei Doré Copper Mining kann es dagegen sehr schnell gehen, denn die Kanadier besitzen die nötige Infrastruktur und genug Vorkommen, um ihren Minenbetrieb hochzufahren. Die Aktie fliegt noch unter dem Radar vieler Investoren, doch das dürfte sich bald ändern.

Kupfer haussiert, USA und China helfen

Der Kupferpreis konnte 2020 trotz Corona mächtig durchstarten und notiert nahe des 8-Jahreshochs. Ein Grund ist die starke Nachfrage aus der Volksrepublik China, die sich am schnellsten von der Pandemie erholen konnte. Viel Fantasie für das rote Metall schwappt aber auch aus den USA über die Märkte. Denn mit dem Sieg von Joe Biden kann der von den Demokraten geplante "Green Deal" Wirklichkeit werden. Kurzfristig will Biden 1,9 Bio. Dollar in die US-Wirtschaft pumpen. Dazu könnten dann mittelfristig weitere 3 Bio. Dollar kommen, die vorwiegend in die Erneuerung des Landes gesteckt werden sollen. Dazu gehören vor allem Investitionen in Energieeffizienz und Elektrifizierung. Dazu zählen die alten Stromnetze, die auf einen zunehmend elektrifzierten Straßenverkehr hochgerüstet werden müssen, aber auch die Gewinnung von Energie mittels Wind und Sonne. Bei Elektroautos wird der Unterschied schnell deutlich. So benötigt ein BEV (Battery Electric Vehicle) drei- bis viermal so viel Kupfer wie ein konventionelles Fahrzeug (siehe Graphik unten).

Kupfer: Die Nachfrage wächst schneller als das Angebot

Sowohl der Bereich Erneuerbare Energien als auch der Elektroautoboom erhöhen die Nachfrage nach Kupfer dramatisch. Hinzu kommt, dass immer weniger Kupfer gefunden wird, so dass die Nachfrage in den kommenden Jahren deutlich steigen wird. Dies kann langfristig zu weit höheren Kupferpreisen führen. Analysten gehen davon aus, dass das globale Marktdefizit bis 2030 auf 5 Mio. Tonnen pro Jahr steigt (siehe Graphik unten). Das entspricht mehr als einem Fünftel des heutigen Gesamtmarktes. Dabei hat Kupfer schon in den vergangenen Jahren ein weltweites Defizit ausgewiesen.

Doré Copper Mining: Aktie zum Schnäppchenpreis

Und hier kommt das Unternehmen Doré Copper Mining (0,85 CAD, 0,53 Euro; CA25821T100) ins Spiel. Die Kanadier gelten als eine noch "unentdeckte Perle" unter den Kuüferexplorern. Dabei handelt es sich eigentlich nicht mehr um einen klassischen Explorer, denn das Management hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren weit vorangebracht. Man hat mehrere Vorkommen in der kanadischen Provinz Québec erworben und besitzt zudem auch eine Verarbeitungsanlage für sein Erz. Dennoch kommt Doré Copper aktuell auf eine Marktkapitalisierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...