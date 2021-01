HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Elmos Semiconductor vor Zahlen von 29,00 auf 36,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal dürfte stark ausgefallen sein, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Freitag vorliegenden Prognose. Die hohe Nachfrage aus dem Automobilsektor sollte sich günstig ausgewirkt haben. Das Halbleiterunternehmen dürfte für das Jahresviertel das obere Ende seiner Prognose bei Umsatz und Ergebnis erreichen./mf/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2021 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0005677108