Berlin (ots) - In Berlin verleiht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Montag, 18.1. die "Sterne des Sports". Die wichtigste Auszeichnung, mit der das Engagement der ehrenamtlichen Sportvereine in ganz Deutschland gewürdigt wird, gibt es nun schon zum 17. Mal. Zu den Initiatoren des Wettbewerbs gehören neben dem Deutschen Olympischen Sportbund auch die Volksbanken und Raiffeisenbanken. Einige der aussichtsreichen Kandidaten auf das mit dem "Großen Stern des Sports in Gold" verbundene Preisgeld von 10.000 Euro sind der SV Duvenstedt, der Verein IcanDo e.V. aus Hannover sowie der Karateverein Zanshin-Siegerland e.V. aus NRW.O-Töne zu den Vereinen sind in einer Datei: SV Duvenstedt (Vereinschef Oliver Lütz), IcanDo e.V. Hannover (Vereinschef Olaf Zajonc) sowie Zanshin-Siegerland e.V. (Vereinschef Oliver Stork). Dazu Marija Kolak, Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken.Wegen der Pandemie wird das Bühnengeschehen der Verleihung mit digital zugeschalteten Vereinen über sportschau.de (http://sportschau.de/) ab 10.30 Uhr per Livestream übertragen.