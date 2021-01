Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der EZB-Rat wird wahrscheinlich angesichts der Lockdowns bei der anstehenden Sitzung am Donnerstag zwar einen besorgten Eindruck vermitteln, aber keine weitergehenden Maßnahmen beschließen, so die Analysten der Helaba.Die Geldpolitik sei weitgehend ausgereizt, die Lage an den Finanzmärkten insgesamt relativ stabil. Allerdings dürfte die Inflation im Januar einen Sprung nach oben machen. ...

