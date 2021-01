Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wie bei vielen anderen Ländern in der Region hat sich die Lage der Corona-Pandemie zum Jahresende 2020 in Mexiko wieder deutlich verschlechtert, sodass nach der starken Erholung in der zweiten Jahreshälfte das Risiko eines erneuten Einbruchs im ersten Quartal dieses Jahres gestiegen ist, so die Analysten der DekaBank. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...