Die Hella GmbH & Co. KGaA hat am Donnerstag mit Geschäftszahlen aufgewartet. Diese fielen schlechter aus als von Analysten erwartet. Am Freitag sorgte eine negative Analystenmeldung für zusätzlichen Abgabedruck. Der langfristige Trend zeigt steil nach oben. Doch die Kurse stehen jetzt vor einem harten Widerstand und der Titel ist überkauft.

