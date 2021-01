Die Öl- und Heizölpreise bewegen sich vor dem Wochenende kaum noch. Nach dem erreichten Elf-Monats-Hoch wird die Luft bei den Rohölpreisen dünn und es geht leicht abwärts. Nach bis zu 57,50 Dollar je Barrel am Mittwoch kostet Rohöl (Brent) am Freitagvormittag nur noch 55,50 Dollar. Im Inland verbleiben die Heizölpreise bei extrem schwacher Nachfrage im ausgeprägten Seitwärtstrend. An den internationalen ...

