Berlin/Offenburg (ots) - Trotz der aktuellen Rekordzahlen in der Corona-Pandemie blickt eine Mehrheit von 53 Prozent aller Deutschen mit Zuversicht auf das neue Jahr 2021. Das ergab eine repräsentative Umfrage der Zeitschriften Freizeit Revue und SUPERillu in der zweiten Januarwoche. Nur 30 Prozent starten dagegen ins neue Jahr mit Beunruhigung, 16 Prozent wollten sich nicht festlegen.Besonders groß ist die Zuversicht bezüglich der Bewältigung der Corona-Krise. So glauben 64 Prozent aller Deutschen, dass Deutschland die Krise im Laufe des Jahres 2021 meistern werde, nur 28 Prozent glauben das nicht. Ein wichtiger Grund für die Zuversicht sind die beginnenden Impfungen gegen Corona, wie 66 Prozent der Befragten bekunden. 73 Prozent zeigen sich mit der Arbeit der Bundesregierung in der Corona-Zeit ganz oder überwiegend zufrieden, 25 Prozent sind es ganz oder überwiegend nicht. Hoffnung und Trost findet eine große Mehrheit der Deutschen laut der Umfrage aktuell vor allem in der Familie (68%) und bei Freunden (44%), 12 Prozent geben an, ihr religiöser Glaube spende ihnen Trost (Mehrfachnennungen möglich). Und 80 Prozent aller Befragten loben in der Umfrage die Hilfsbereitschaft ihrer Mitmenschen in der Corona-Krise als "sehr gut" oder "eher gut".Auch in puncto Maskenpflicht zeichnet sich ein deutlicher Trend ab: 56 Prozent der Deutschen denken, dass sie bis Ende 2021 noch Atemschutzmasken tragen werden - aber an weniger/nur bestimmten Orten. 29 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass noch an allen Orten Maskenpflicht herrschen wird, wie aktuell; hier insbesondere Jüngere/18-29J. (38%), am wenigsten die Älteren/60+J. (19%).Bei einigen Ergebnissen gab es interessante Ost-West-Unterschiede. So ist der Anteil derer, die mit Zuversicht ins neue Jahr starten, im Osten Deutschlands mit 49 Prozent niedriger als im Westen (54 Prozent). Ebenso der Anteil der Ostdeutschen, die der Beginn der Corona-Impfungen positiver ins neue Jahr starten lässt. (Ost: 58%, West: 67%). Der Anteil der Deutschen, die der Bundesregierung in der Corona-Krise keinen guten Job bescheinigen, ist dagegen in Ost wie West mit 25 Prozent genau gleich - eine größere Unzufriedenheit in den östlichen Bundesländern gibt es laut der Umfrage also nicht.Die repräsentative Umfrage wurde unter 1012 Befragten im Auftrag der im BurdaVerlag erscheinenden Zeitschriften Freizeit Revue und SUPERillu im Zeitraum vom 7. bis zum 10. Januar 2021 vom Meinungsforschungsinstitut Forsa durchgeführt.