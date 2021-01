Die Aktien unserer beiden heutigen Protagonisten Nel ASA und Ballard Power hatten in den letzten Tagen und Wochen zunächst veritable Rallyszenarien kreieren können. Insbesondere die Aktie des norwegischen Wasserstoffkonzerns Nel ASA legte sich diesbezüglich "ins Zeug". Aktuell ist jedoch am Gesamtmarkt eine Verschnaufpause zu beobachten, die auch auf die beiden Werte übergegriffen hat. Noch halten sich die Gewinnmitnahmen in Grenzen, doch mit Blick ...

Den vollständigen Artikel lesen ...