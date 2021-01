US-amerikanische Technologieunternehmen arbeiten gemeinsam mit medizinischen Einrichtungen an der Entwicklung eines digitalen Impfausweises für das Smartphone. Bisher kommen Papp-Karten zum Einsatz. In den USA steht eine Regelung bevor, die Teilnehmer am internationalen Flugverkehr zwingen wird, entweder einen aktuellen Test auf Sars-CoV-2 mit negativem Befund oder eine Bestätigung über eine abgeschlossene Infektion vorzuweisen. Es wird damit gerechnet, dass bald auch ein Impfnachweis als Alternative dazu akzeptiert werden könnte. Der digitale Impfpass ist ein relativ triviales ...

