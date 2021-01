Wien (www.fondscheck.de) - Die US-Fondsgesellschaft BlackRock hat im vergangenen Jahr ein Nettomittelaufkommen in Höhe von 391 Milliarden Dollar verzeichnet, so die Experten von "FONDS professionell".Das sei etwas weniger als 2019, als 429 Milliarden Dollar an frischem Geld hinzugeflossen seien. Der Börsencrash vom Frühjahr aufgrund der Ausbreitung der Covid-19-Pandemie gehe damit weitgehend spurlos an dem Fondsgiganten vorbei. Das Haus habe per Ende Dezember 2020 ein Vermögen in Höhe von 8,68 Billionen Dollar verwaltet - das seien 17 Prozent mehr als zum Vorjahresende. ...

