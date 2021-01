Der DAX ist ganz nah an der runden Marke von 14.000 Punkten und damit auch nah am Rekordhoch, auch an der Wall Street sind neue Rekorde erreicht. Das macht Chartanalyse schwierig. Doch es gibt Indikatoren, mit denen man Rückschlüsse auf die Zukunft ziehen kann. Salah Bouhmidi hofft zunächst auf den "Hattrick": Weihnachtsrallye im S&P 500,...

