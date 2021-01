(shareribs.com) London 15.01.2021 - Die Ölpreise zeigen sich am frühen Nachmittag etwas leichter. Die Pandemie übt zum Jahresbeginn einen hohen Druck auf die Märkte aus. Auch China muss gegensteuern. Die OPEC erwartet eine steigende Förderung in den USA. Das Coronavirus hat Europa und die USA weiter fest im Griff. In Deutschland wird offenbar über eine massive Verschärfung des Lockdowns nachgedacht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...