Der DAX drängte gestern zweimal über den Kursbereich bei 14.000 Punkten. Angeblich, so die Berichterstatter, würden sich die Anleger über das versprochene Konjunkturprogramm der USA freuen. Geld soll es regnen, und am besten aufgrund der häuslichen Coronalangeweile gleich am Aktienmarkt investiert werden. In der Vorfreude auf solch eine Entwicklung haben Anleger Aktien gekauft, doch es ...

