BMW erweitert die Funktionen seines Digital Key - also der Möglichkeit, das Fahrzeug per Smartphone-App zu öffnen und zu starten. Der neue "Digital Key Plus" wird voraussichtlich im BMW iX erstmals zum Einsatz kommen. BMW erweitert seinen Digital-Key um UWB-Technologie und nennt ihn fortan "Digital Key Plus". Das erste Fahrzeug, das mit dem neuen Schlüssel geöffnet werden kann, wird der BMW iX sein. Älteren Fahrzeugen fehlt der erforderliche Chip. UWB bislang nicht Teil der Digital-Key-Spezifikation Die Ultra-Wideband-Technologie, die mit dem U1-Chip des iPhones möglich wird, soll es BMW-Fahrern erlauben, das...

