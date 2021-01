Minneapolis (ots/PRNewswire) - Führungspersönlichkeiten aus dem Gesundheitswesen sollen nächste Wachstumsphase des Unternehmens unterstützenNonin Medical hat die Ernennung von vier neuen Mitgliedern in den Unternehmensvorstand bekannt gegeben. Jeder der neuen Direktoren verfügt über einzigartige Erfahrung in der Branche und arbeitet mit Leidenschaft an Innovationen in den Bereichen Medizintechnik und Gesundheitswesen. Zusammen werden sie die strategischen Leitlinien für Nonin vorgeben und das weitere Wachstum des Unternehmens unterstützen. Die neuen Vorstandsmitglieder sind:- Brett Edelson, CEO, United Healthcare of MN, ND and SD- Rob Kill, CEO, Parata Systems- Jennifer Myster, Präsidentin, Park Nicollet Methodist Hospital und HealthPartners Home and Community Services- Sven Wehrwein, Leiter, Atricure, SPS Commerce und Proto Labs "Wir bedanke und bei den Mitgliedern, die aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden sind. Wir schätzen ihre Dienste zur Unterstützung von Nonin und den Mitarbeitern des Unternehmens sehr und danken ihnen für ihre Beiträge. Mit Blick auf die Zukunft von Nonin sind wir zuversichtlich, dass die neuen Vorstandsmitglieder besonders dafür qualifiziert sind, die bevorstehende große Wachstumsphase des Unternehmens zu unterstützen", erklärte Phil Isaacson, Vorstandsvorsitzender, Chief Technology Officer und Gründer von Nonin Medical.Da die Gesundheitstechnologie eine wichtige Rolle bei der Bewältigung der globalen Pandemie spielt, hat die Nonin-Leitung die Notwendigkeit eines neuen Vorstandes erkannt, der dem Unternehmen hilft, den sich rasch ändernden Marktanforderungen gerecht zu werden und die Anforderungen von Anbietern, Kostenträgern und anderen Zielgruppen zu erfüllen, die gesundheitsorientierte Digital- und Datenlösungen verwenden. Sowohl Dave Hemink als auch Phil Isaacson werden ihre bestehenden Vorstandsrollen beibehalten."Wir haben ein Team von erstklassigen Vorstandsmitgliedern, die zahlreiche Erfolge bei führenden Unternehmen des Gesundheitssektors vorweisen können. Wir wissen, dass diese Gruppe im Zuge der Pläne von Nonin, den Wachstumskurs zu beschleunigen, ebenso wie hinsichtlich der Dienste für unsere Kunden, wertvolle geschäftliche Erkenntnisse liefern wird", so Dave Hemink, CEO von Nonin Medical.Die Lebensläufe der neuen Vorstandsmitglieder finden Sie auf www.nonin.com/about/.Informationen zu Nonin MedicalSeit 1986 entwickelt Nonin Medical zuverlässige Technologien und stellt langlebige nichtinvasive Patientenüberwachungsgeräte für medizinische Fachkräfte und Verbraucher her. Die Pulsoximeter, Gehirn- und Gewebeoximeter, Kapnographen, Sensoren und die Software von Nonin liefern Tag für Tag zuverlässige Leistung - auch in schwierigen Umgebungen. Weitere Informationen finden Sie auf www.nonin.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1201983/Nonin_Logo.jpgPressekontakt:Christine HortonNonin MedicalChristine.Horton@nonin.comOriginal-Content von: Nonin Medical, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69445/4813454