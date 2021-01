Wien (www.fondscheck.de) - Carsten Meyer ist seit Anfang dieses Jahres Mitglied der Geschäftsführung der Alte Leipziger Trust Investment-Gesellschaft mbH, so die Experten von "FONDS professionell".Der 52-Jährige sei Nachfolger von Volker Baum, der zum Jahresende in den Ruhestand gegangen sei. Sprecher der Geschäftsführung bleibe weiterhin Peter P. Haueter. Darüber informiere die Gesellschaft per Aussendung. ...

