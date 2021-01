Im Zuge der Vorstellung der S21-Serie hat Samsung angekündigt, beim Lieferumfang auf Netzteile und Kopfhörer zu verzichten. So konsequent wie Apple geht der Branchenprimus jedoch noch nicht vor. Die Modelle der am 14. Januar 2021 vorgestellten Galaxy-S21-Reihe sind die ersten Smartphones des südkoreanischen Konzerns, die ohne Netzteil und Ohrhörer im Lieferumfang ausgeliefert werden. In der verkleinerten Verpackung verbleibt neben dem Smartphone nur noch ein USB-C-Ladekabel. Samsung-Smartphones ohne Ladegerät und Kopfhörer - die S21-Serie macht den Anfang Samsungs Galaxy-S21-Familie. ...

