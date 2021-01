Der norwegische Hersteller von Hochdruckbehältern und -systemen hat Hexagon Purus erfolgreich abgespaltet und an die Börse gebracht. Mit diesem Schritt hebt Hexagon Composites verborgene Werte. Denn inzwischen deckt der Beteiligungswert an Hexagon Purus nahezu die gesamte Marktkapitalisierung der Muttergesellschaft ab. Doch damit sollte das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein.Dieser Ansicht ist zumindest Analyst Anders Rosenlund von SEB Equities, der in dieser Woche die Einschätzung für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...