DJ PTA-Adhoc: KONSORTIUM Aktiengesellschaft: Verkaufsgespräche über Verkauf der Aktien der Karwendelbahn AG / Bewertung der Konsortium AG

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidenheim an der Brenz (pta021/15.01.2021/16:15) - Der Vorstand der Konsortium AG hat soeben beschlossen Gespräche über einen Verkauf von knapp unter 25 % der Anteile an der Karwendelbahn AG ab kommender Woche zu führen.

Der Vorstand der Konsortium AG hat soeben eine Bewertung seiner Beteiligung an der KK Immobilien Fonds I AG & Co. KG a.A., KK Immobilien Fonds IV AG & Co. KG a.A., Beteiligungen im Baltikum AG und der Klosterbrauerei Königsbronn AG vorgenommen.

Die faire Bewertung der Aktie der Konsortium AG wird vom Vorstand bei mindestens EUR 6,35 je Aktie gesehen.

January 15, 2021 10:15 ET (15:15 GMT)