DJ MÄRKTE EUROPA/Anleger werden vor Wochenende vorsichtiger

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten fallen am Freitagnachmittag die Kurse. Nachdem der DAX in den vergangenen Tagen die Chance nicht genutzt hatte, oberhalb der 14.000er Marke aus dem Handel zu gehen, nimmt die Abgabebereitschaft der Investoren mit Blick auf das Wochenende und dem damit verbundenen Schlagzeilenrisiko zu. Die grassierende aggressive Covid-19-Mutation in Europa belastet genauso wie die sich ausweitenden Lockdowns. Angeblich plant die Bundesregierung nicht nur eine Verlängerung des Lockdowns bis Ende März, sondern darüber hinaus weitere Verschärfungen. Ein Treffen zwischen Bundeskanzlerin Merkel und den Länderchefs soll nächste Woche stattfinden. Auch in anderen europäischen Staaten gibt es verschärfte Restriktionen. Der DAX verliert 1,2 Prozent auf 13.822 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,9 Prozent auf 3.609 nach unten.

Zahlen von Aveva und SAP kommen gut an

Die Berichtssaison liefert zum Wochenschluss mehrheitlich gute Nachrichten. SAP notieren nach anfänglichen Gewinnen nun unverändert. Berenberg spricht von Quartalszahlen, die über den Marktschätzungen ausgefallen seien. Der Ausblick auf das laufende Jahr entspreche den Erwartungen. Der Quartalsumsatz (auf Nicht-IFRS-Basis) fiel im Jahresvergleich um 6 Prozent auf 7,54 Milliarden Euro, wohingegen die Konsensschätzung auf 7,45 Milliarden gelautet habe. Das operative Ergebnis sei zugleich zwar um 3 Prozent auf 2,77 Milliarden gesunken, es liege damit aber 5 Prozent über dem Konsenswert von 2,64 Milliarden Euro.

Gut kommt auch der Zwischenbericht von Software-Hersteller Aveva Group (plus 5,6 Prozent) im Handel an. Das letzte Quartal 2020 ist stark verlaufen, das Umsatzwachstum lag bei über 26 Prozent. Grund waren zahlreiche Vertragsverlängerungen durch Kunden. Dazu sitzt Aveva nun auf 2,7 Milliarden Pfund in Cash, denen keine Verschuldung gegenübersteht. Der Ausblick wurde bestätigt. Wegen des Trends zur Digitalisierung könnten Investoren nun nach der Rally der Erneuerbaren Energien verstärkt in den Software-Bereich zurückkehren, heißt es.

Für einen Kursgewinn sorgt auch der bessere Zwischenbericht des französischen Autozulieferers Valeo. Die Aktien legen 2 Prozent zu. Der Umsatz im vierten Quartal stieg nicht nur an, er übersprang sogar trotz Corona die Erlöse aus dem Vorjahr 2019. Zudem lag die Marge deutlich über Erwartung: Sie erreichte im zweiten Halbjahr 13,5 Prozent, die hauseigene Prognose hatte nur 12 Prozent erwartet.

Frankreich gegen Liaison von Couche-Tard mit Carrefour

Carrefour fallen um weitere 4 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit auf eine Übernahme durch Couche-Tard aus Kanada wird zunehmend unwahrscheinlich. Der französische Finanzminister Bruno Le Maire sagte, dass er klar dagegen sei. Übernahmen in Frankreich gegen den Willen der Regierung seien schwer möglich, heißt es im Handel. Carrefour-Aktien handeln aber immer noch rund 1 Euro über dem Kurs von Dienstag vor dem Angebot.

Für Siemens Energy geht es um gut 7 Prozent nach unten. Wie Reuters berichtet, wurde am Donnerstag eine Klage durch General Electric (GE) eingereicht, die Siemens Energy die Nutzung von GE-Geschäftsgeheimnissen vorwerfe. Dies solle mehr als 1 Milliarde Dollar Schaden verursacht haben. Die Citi-Analysten halten es für schwierig, eine Einschätzung vorzunehmen, was die Folge der Klage von General Electric (GE) wegen angeblichen Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen gegen die Energiesparte von Siemens betrifft. Auf jeden Fall dürfte die Klärung langwierig werden.

Für die Aktie von SNP Schneider Neureither & Partner geht es nach vorläufigen Geschäftszahlen für 2020 um 12 Prozent nach unten. Als enttäuschend wird eingestuft, dass das Unternehmen das Margenziel deutlich verfehlt hat. Der Ausblick mit einer EBIT-Marge von 5 bis 8 Prozent wird im Handel zunächst als "ambitioniert" eingestuft.

Varta fallen um knapp 6 Prozent. Aktuell belastet nach Aussage aus dem Handel ein Bericht der Korean Times, wonach sich Samsung und LG den Markt für kabellose Kopfhörer genau ansähen. Hier könnte das Risiko bestehen, dass sie als Varta-Kunden abspringen und eine Eigenfertigung aufbauen, vermutet ein Händler.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.592,14 -1,35 -49,23 1,11 Stoxx-50 3.177,41 -0,94 -30,21 2,22 DAX 13.752,72 -1,69 -235,98 0,25 MDAX 30.997,39 -1,82 -574,69 0,65 TecDAX 3.264,15 -0,84 -27,77 1,60 SDAX 15.022,70 -2,36 -363,27 1,75 FTSE 6.705,22 -1,42 -96,74 5,29 CAC 5.590,73 -1,59 -90,41 0,71 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,54 0,01 -0,78 US-Zehnjahresrendite 1,11 -0,02 -1,57 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:29 Uhr Do, 17:30h % YTD EUR/USD 1,2091 -0,52% 1,2146 1,2148 -1,0% EUR/JPY 125,60 -0,45% 125,90 125,94 -0,4% EUR/CHF 1,0760 -0,33% 1,0780 1,0783 -0,5% EUR/GBP 0,8901 +0,25% 0,8885 0,8872 -0,3% USD/JPY 103,87 +0,05% 103,67 103,67 +0,6% GBP/USD 1,3584 -0,76% 1,3670 1,3692 -0,6% USD/CNH (Offshore) 6,4838 +0,28% 6,4651 6,4700 -0,3% Bitcoin BTC/USD 36.399,00 -6,35% 38.344,75 39.694,50 +25,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,37 53,57 -2,2% -1,20 +7,9% Brent/ICE 55,50 56,42 -1,6% -0,92 +7,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.833,08 1.846,10 -0,7% -13,03 -3,4% Silber (Spot) 24,84 25,58 -2,9% -0,74 -5,9% Platin (Spot) 1.083,00 1.120,40 -3,3% -37,40 +1,2% Kupfer-Future 3,60 3,67 -1,9% -0,07 +2,4% ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2021 10:15 ET (15:15 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.