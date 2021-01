Der Autobauer BYD ist weiter auf dem Vormarsch. Auch die Flut an guten Nachrichten reißt nicht ab: Laut Medienberichten will der Konzern offenbar einen neuen Hybrid-Antrieb auf den Markt bringen. Die Verbrauchsangaben des Herstellers wirft jedoch Fragezeichen auf. Zudem steht die Aktie unter Druck. BYD hat kürzlich sein neues Plug-in-Hybridsystem DM-i vorgestellt. Wie electrive.net berichtet, soll der Antriebsstrang zum Beginn der Serienproduktion in den drei Modellen Qin, Song und Tang verbaut ...

