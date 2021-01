Mainz (ots) - ZDFinfo-ProgrammänderungWoche 03/21Sonntag, 17.01.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.15 Das war dann mal wegBadekappe, Backenbart & Co.Deutschland 20176.05 ZDF-HistoryMargot Honecker - Die BilanzDeutschland 20186.30 Tatort Einheit - Verbrechen der WendezeitDeutschland 20207.15 Mysteriöse Kriminalfälle der DDRStaatsmacht im VisierDeutschland 20198.05 Mysteriöse Kriminalfälle der DDRTödlicher AbgrundDeutschland 20198.50 Mysteriöse Kriminalfälle der DDRTödliche TabusDeutschland 20179.35 Mysteriöse Kriminalfälle der DDRHabgier unter GenossenDeutschland 201810.20 Mysteriöse Kriminalfälle der DDRTödliche LiebeDeutschland 202011.05 Mysteriöse Kriminalfälle der DDRKein EntkommenDeutschland 202011.55 Feind ist, wer anders denkt - Geheimnisse der StasiGegen die FaschistenDeutschland 201812.40 Feind ist, wer anders denkt - Geheimnisse der StasiGegen den KlassenfeindDeutschland 201813.25 Feind ist, wer anders denkt - Geheimnisse der StasiGegen die GenossenDeutschland 201814.10 ZDF-HistoryDie geheimen Mordermittler der DDRDeutschland 201714.55 ZDF-HistoryDie unglaublichsten Geschichten der DDRDeutschland 201215.40 ZDF-HistoryDie großen Mythen der DDR - Wahrheit und LegendeDeutschland 201916.25 Die sieben Geheimnisse der NVADeutschland 2018(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:23.55 Feind ist, wer anders denkt - Geheimnisse der StasiGegen den KlassenfeindDeutschland 20180.40 Feind ist, wer anders denkt - Geheimnisse der StasiGegen die GenossenDeutschland 20181.25 Fernsehen in der DDRSandmann, Propaganda und ein Kessel BuntesDeutschland 20182.10 Der Doppelgänger aus Ost-BerlinDeutschland 20193.10 Poker um die Deutsche EinheitWurde Russland in der NATO-Frage getäuscht?Deutschland 20153.55 ZDF-HistoryDie 50 Tage des Egon KrenzDeutschland 20164.40 ZDF-HistoryAlltag in Ost und West - Leben im geteilten DeutschlandDeutschland 2019Montag, 18.01.Beginnzeitkorrekturen:5.25 Traumstraße der DDR - B96 von Zittau nach SassnitzDeutschland 20186.10 Immer bereit - Junge Pioniere in der DDRDeutschland 20156.55 Kindheit im Dritten ReichFaszination und VerblendungDeutschland 20177.40 Kindheit im Dritten ReichBomben und VerbrechenDeutschland 20178.25 Kindheit im Dritten ReichTrauma und VerdrängungDeutschland 20179.10 ZDF-HistoryDie Frauen des 20. Juli 19449.55 Der Zweite WeltkriegDer ÜberfallDeutschland 201810.40 Der Zweite WeltkriegAngriff auf EuropaDeutschland 201811.25 Der Zweite WeltkriegNeue AllianzenDeutschland 201812.05 Der Zweite WeltkriegDie Welt am AbgrundDeutschland 201812.50 Der Zweite WeltkriegVernichtungskriegDeutschland 201813.35 Der Zweite WeltkriegAn allen FrontenDeutschland 201814.20 Der Zweite WeltkriegTotaler KriegDeutschland 201815.05 Der Zweite WeltkriegDer Weg in den UntergangDeutschland 2018(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:21.40 Tatort AntikeRätselhafte GewaltDeutschland 202022.25 Tatort AntikeFolgenschwere FälleDeutschland 202023.10 Tatort AntikeVerschwörung und RacheDeutschland 202023.55 Herodes - Kindermörder von Bethlehem?Israel/Deutschland 20190.40 heute journal1.05 Wunderwerke der WeltgeschichtePetra - Felsentempel in der WüsteFrankreich 20181.50 Wunderwerke der WeltgeschichteMachu Picchu - Inkastadt in den WolkenFrankreich 20182.35 Wunderwerke der WeltgeschichteChinas große MauerFrankreich 20183.20 Wunderwerke der WeltgeschichteMont-Saint-Michel - Klosterfestung am AtlantikFrankreich 20184.05 Der Eiffelturm - Revolution aus EisenFrankreich 20194.45 Die sieben größten Weltwunder der AntikeDeutschland 2020Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4813557