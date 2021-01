Die Aktie des Heidelberger Softwarehauses SNP Schneider-Neureither SE (ISIN: DE0007203705; WKN: 720370) konnte seit Anfang November 2020 deutliche Kursgewinne verzeichnen. Befeuert wurde die Rallye auch durch die Hoffnung auf einen positiven operativen Geschäftsverlauf bei dem SDAX-Konzern und einen positiven Unternehmensausblick auf das Jahr 2021. Mit Bekanntgabe der vorläufigen Zwölfmonatszahlen heute um 12:21 Uhr hat die Firma diese positiven Erwartungen aber nun bitter enttäuscht. Denn insgesamt schnitt SNP im vergangenen Jahr nicht nur unterhalb der Markterwartungen ab. Vielmehr blickt das Unternehmen rund um den neuen CEO Michael Eberhardt dem Gesamtjahr 2021 nicht ganz so optimistisch wie die Analysten zuvor entgegen.Rechnete SNP bis vor Kurzem noch mit einem Jahresumsatz von 145 Millionen bis 170 Millionen Euro für das Jahr 2020, so musste die Firma jetzt eingestehen, dass die Erlöse mit 143 Millionen unterhalb der firmeneigenen Prognose ausfallen werden. Zeitgleich wurde lediglich ein Gewinn vor Steuern und Zinsen von rund 1 Millionen Euro erzielt, womit der Konzern die zuvor im mittleren einstelligen Prozentbereich angestrebte EBIT-Marge ebenfalls deutlich verfehlte. Entsprechend wundert es nicht, dass viele Anleger enttäuschend auf das neue Zahlenwerk reagierten und der Anteilschein in einer ersten Kursreaktion rund 10 % an Wert verlor.

