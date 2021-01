Bern (ots) - Die Schweizerische Nationale Stiftung für Organspende und Transplantation hat an ihrer heutigen Sitzung die 54-jährige Marina Carobbio zur neuen Stiftungsratspräsidentin gewählt. Die Tessiner Ständerätin tritt damit am 15.01.2021 die Nachfolge von Pierre-Yves Maillard an, der den Stiftungsrat während sieben Jahren präsidierte.Mit Marina Carobbio hat sich der Stiftungsrat von Swisstransplant für eine engagierte Persönlichkeit entschieden, die sich seit Jahren als Ärztin und Politikerin für eine soziale und gerechte Schweiz einsetzt - während 12 Jahren im Nationalrat und seit einem Jahr nun als Ständerätin für den Kanton Tessin. Eines der wichtigsten Themen ihrer politischen Tätigkeit ist das Gesundheitssystem.PD Dr. med. Franz Immer, CEO der Stiftung Swisstransplant: "Marina Carobbios langjährige Erfahrung als Ärztin sowie ihre gute Vernetzung im Gesundheitswesen sind eine enorme Bereicherung für unsere Stiftung".Marina Carobbio: "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei Swisstransplant und darauf, meine Kenntnisse auf verschiedenen Ebenen einbringen zu können. Meine Amtszeit fällt zeitlich zusammen mit der parlamentarischen Diskussion um den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates zur Organspende-Initiative. Das wird spannend!"Die Tessinerin übernimmt das Zepter vom Waadtländer Pierre-Yves Maillard, der seit Anfang 2013 als Stiftungsratspräsident wirkte. Der Stiftungsrat und die Geschäftsstelle danken Pierre-Yves Maillard für seinen unermüdlichen Einsatz und grossen Errungenschaften für die Organ- und Gewebespende und Transplantation in der Schweiz."Pierre-Yves Maillard hat durch sein Engagement und seine Unterstützung unglaublich viel dazu beigetragen, die Organ- und Gewebespende und Transplantation auf dem nationalen Parkett voranzutreiben und das Thema immer wieder ideal zu positionieren. Wir wünschen ihm von ganzem Herzen alles Gute", so CEO Franz Immer.Weitere Informationen:- Organspenderegister: www.organspenderegister.ch (http://www.organspenderegister.ch)- Organspende-Initiative: www.swisstransplant.org/initiative (http://www.swisstransplant.org/initiative) Pressekontakt:PD Dr. med. Franz Immer, Direktor Swisstransplant, Facharzt FMH Herz- und thorakale GefässchirurgieTel.: +41 58 123 80 00media@swisstransplant.orgOriginal-Content von: Swisstransplant, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100006275/100863327