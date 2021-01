Wir befinden uns mitten in einer Renaissance der Rohstoff-Märkte, möglicherweise sogar am Beginn eines neuen Superzyklus, wie wir das zwischen 2001 und 2011 schon einmal erlebt haben. Wie damals ist auch heute die Volksrepublik China der größte Abnehmer von Rohstoffen weltweit. China wächst wieder, die Pandemie scheint in dem Land bereits überwunden. Nach einem realen GDP Wachstum von 4,9 Prozent in Q3 2020 rechnen die Experten der Investmentbank Goldman Sachs mit einem GDP Wachstum im vierten Quartal ...

