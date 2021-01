Die US-Börsen knüpfen an die Gewinnmitnahmen des Vortages an und sind am Freitag deutlich abgerutscht. Neben überwiegend enttäuschenden Konjunkturdaten belastetet ein verpatzter Start in die Quartalssaison.Der Leitindex Dow Jones Industrial -0,44% weitete seine anfangs moderaten Verluste im frühen Handel aus und büßte zuletzt 0,9 Prozent auf 30.665 Punkte ein - damit zeigte er sich aber immerhin etwas ...

