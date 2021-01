Der DAX absolvierte den Freitag mit leichteren Kursen. Während die Quartalssaison in den USA gestartet ist, gaben hier die Kurse nach. Der Marktbericht der LS-X zeigt die Geschehnisse auf. Verluste vor dem Wochenende Nachdem die vergangenen Handelstage eher in einer gerinden Handelsspanne verliefen, war es nur eine Frage der Zeit, bis die Kurse eine klare Tendenz zeigen würden. Dies resümierte bereits unser Händler am Morgen im Gespräch: An die 14.000er-Region ...

