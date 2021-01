FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fielmann von 66 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Jahr 2020 sei für die Optikerkette mit einem Rückgang des Vorsteuerergebnisses um rund ein Drittel von der Pandemie geprägt gewesen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er glaubt aber, dass das Unternehmen mit einer angekündigten Übernahme in Spanien gestärkt aus der Krise hervorgeht./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2021 / 16:02 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2021 / 16:26 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005772206

