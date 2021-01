(shareribs.com) Frankfurt / New York 15.01.2021 - Biotech-Aktien können sich dem allgemeinen Abwärtsdruck nicht entziehen und rutschen am Freitag ab. Für Vita34 und Qiagen geht es derweil leicht aufwärts. An der Wall Street zeigt sich der Sektor uneinheitlich. Der Dax hat sich im Handelsverlauf schwächer gezeigt und sackt am Nachmittag deutlich ab. Kurz vor dem Wochenende verliert der Index 1,7 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...