New York (ots/PRNewswire) - Der neue Geschäftsbereich Galaxy Digital Mining startet im Jahr 2021 und integriert sich in die bestehenden Geschäftsbereiche, um Handels- und Risikomanagementlösungen, Kapitaldarlehen und Kapitalbeteiligungen sowie M&A-Beratungsdienste für Bitcoin-Miner anzubieten. Neben der Bereitstellung von Finanzdienstleistungen für Miner, wird Galaxy Digital Mining auch Bitcoin auf einer eigenen Basis minen.Galaxy Digital (TSX: GLXY), ein diversifiziertes Finanzdienstleistungs- und Investment-Management-Unternehmen im Bereich digitaler Assets, gibt den Start von Galaxy Digital Mining bekannt, einer neuen Geschäftseinheit, die Bitcoin-Minern ein umfassendes Angebot an Finanzdienstleistungen und -produkten bietet. Galaxy Digital Mining wird als Finanzdienstleistungsplattform für Miner dienen, die die Expertise des Unternehmens in den Bereichen Handel und Risikomanagement, Investitionen und Kreditvergabe sowie Unternehmensberatung unter einem Dach vereint und auf die Bedürfnisse des Mining-Sektors zugeschnitten ist.Geleitet wird dieses neue Geschäft von Amanda Fabiano, die von Fidelity Investments zu Galaxy kam, wo sie als Director of Bitcoin Mining die Mining-Investitionen und -Initiativen des Unternehmens überwachte. Das Team, das mit ihr zusammenarbeitet, verfügt über weitreichende Erfahrung an der Schnittstelle von traditionellen Finanzdienstleistungen und digitalen Assets. Der Hintergrund umfasst die Finanzierung von Sachwerten, nicht-traditionelle Verbriefungen, strukturierte Produkte, Investment Banking und strategische Beratung.Gleichzeitig hat Galaxy Digital Mining auch einen eigenen Bitcoin-Mining-Betrieb aufgebaut und hostet seine Maschinen in einem fremden Rechenzentrum in den USA. "Bitcoin-Mining ist die Grundlage des Bitcoin-Netzwerks. Indem wir selbst minen, sind wir in der Lage, die finanziellen Bedürfnisse der Miner tiefgreifend zu verstehen und zu lösen, während wir gleichzeitig die Stärke der Industrie und damit die Stärke des Bitcoin-Netzwerks erhöhen", sagte Fabiano."Durch die konsequente und engagierte Abdeckung dieses Sektors in den letzten zwei Jahren hatten wir die Möglichkeit, jedes größere vorgeschlagene Projekt zu prüfen, und unsere Marke und Marktposition ermöglichen es uns auf einzigartige Weise, Betreiber und Ausrüstungsanbieter mit Kapital zu verbinden. Für die Zukunft sehen wir große Chancen bei der Finanzierung von Miningprojekten, bei der Finanzierung von Anlagen, bei der Finanzierung von digitalen Vermögenswerten sowie bei der Optimierung des Betriebskapitals und bei Absicherungslösungen für Minenbetreiber und Investoren, die die branchenführenden Fähigkeiten von Galaxy Digital Trading nutzen", fügte Chris Ferraro, Co-President von Galaxy, hinzu.Wenn Sie daran interessiert sind, mehr über die Möglichkeiten von Galaxy Digital Mining zu erfahren, senden Sie bitte eine E-Mail an mining@galaxydigital.io.Informationen zu Galaxy DigitalGalaxy Digital ist ein diversifiziertes Finanzdienstleistungs- und Anlageverwaltungsunternehmen im Bereich der digitalen Vermögenswerte, Kryptowährungen und Blockchain-Technologie. Das Team von Galaxy Digital verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Investitionen, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, Risikokapital, Vermögensverwaltung und Blockchain-Technologie. Galaxy Digital ist in den folgenden Geschäftsbereichen tätig: Trading, Asset Management, Principal Investments, Investment Banking und Mining. Der CEO und Gründer von Galaxy Digital ist Michael Novogratz. Weitere Informationen über die Geschäfte und Produkte des Unternehmens finden Sie auf www.galaxydigital.io.HaftungsausschlüsseDie TSX hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt.Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen oder aktuellen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "potenziell", "möglich" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse "eintreten werden", "können", "könnten" oder "sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter anderem auf die Fähigkeit des Unternehmens, sein Ziel zu verwirklichen, als One-Stop-Finanzdienstleistungsplattform für Miner zu dienen, und auf die Chancen im Mining-Geschäft. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von der Gesellschaft als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen dem Risiko, dass sich der Bitcoin-Preis, die Mining-Branche oder die Weltwirtschaft nicht wie erwartet entwickeln, dass Umsatz- oder Kostenerwartungen nicht erfüllt werden oder wesentlich geringer oder höher als erwartet ausfallen, dass das Mining-Finanzierungsgeschäft nicht in der Lage ist, bei Kunden und Partnern Fuß zu fassen, sowie den anderen Risiken, die in den MD&As und dem Annual Information Form (AIF) für das am 31. Dezember 2019 endende Jahr enthalten sind und auf SEDAR unter verfügbar sind. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens und seiner Geschäfte wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, gehören unter anderem ein Rückgang des Marktes für digitale Vermögenswerte oder der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen oder eine Verzögerung oder ein Scheitern bei der Entwicklung der Infrastruktur für das Mining-Geschäft oder beim Erreichen von Aufträgen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und die Parteien haben Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur zum Datum dieser Pressemitteilung oder zu dem in der jeweiligen zukunftsgerichteten Aussage angegebenen Datum, und Galaxy Digital übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach diesem Datum oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen.Kontakt - Galaxy Digital, Amanda Fabiano, Head of Mining, E-Mail: mining@galaxydigital.io, Tel.: 212.390.9216; Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: E-Mail: media@galaxydigital.ioOriginal-Content von: Galaxy Digital Holdings Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132443/4813628