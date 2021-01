Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



15.01.2021 / 19:07

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Friedrich-Peter Nachname(n): Joussen

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

TUI AG

b) LEI

529900SL2WSPV293B552

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000TUAG000

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 4,200 EUR 181952,400 EUR 4,100 EUR 142991,600 EUR 4,200 EUR 98452,200 EUR 4,100 EUR 79540,000 EUR 4,200 EUR 75268,200 EUR 4,102 EUR 66920,028 EUR 4,090 EUR 52147,500 EUR 4,103 EUR 48095,366 EUR 4,100 EUR 45948,700 EUR 4,071 EUR 40710,000 EUR 4,070 EUR 37879,490 EUR 4,080 EUR 31187,520 EUR 4,200 EUR 21000,00 EUR 4,100 EUR 19680,00 EUR 4,100 EUR 18700,100 EUR 4,084 EUR 16376,840 EUR 4,100 EUR 16400,000 EUR 4,200 EUR 15590,400 EUR 4,094 EUR 14591,016 EUR 4,102 EUR 13741,700 EUR 4,109 EUR 10580,675 EUR 4,100 EUR 10020,400 EUR 4,100 EUR 9840,000 EUR 4,100 EUR 9840,000 EUR 4,200 EUR 9034,200 EUR 4,073 EUR 8182,657 EUR 4,083 EUR 7145,250 EUR 4,106 EUR 7185,500 EUR 4,100 EUR 6970,000 EUR 4,100 EUR 6383,700 EUR 4,104 EUR 6332,472 EUR 4,200 EUR 6249,600 EUR 4,200 EUR 5342,400 EUR 4,111 EUR 4933,200 EUR 4,100 EUR 4920,000 EUR 4,100 EUR 4920,000 EUR 4,100 EUR 4920,000 EUR 4,075 EUR 4808,500 EUR 4,100 EUR 4387,000 EUR 4,113 EUR 4113,000 EUR 4,098 EUR 4098,000 EUR 4,079 EUR 4079,000 EUR 4,091 EUR 4091,000 EUR 4,087 EUR 4087,000 EUR 4,107 EUR 4107,000 EUR 4,103 EUR 4103,000 EUR 4,100 EUR 4100,000 EUR 4,110 EUR 4110,000 EUR 4,200 EUR 4200,000 EUR 4,100 EUR 3091,400 EUR 4,100 EUR 3091,400 EUR 4,100 EUR 3091,400 EUR 4,096 EUR 3072,000 EUR 4,095 EUR 3071,250 EUR 4,085 EUR 3063,750 EUR 4,093 EUR 3069,750 EUR 4,100 EUR 2205,800 EUR 4,100 EUR 2050,000 EUR 4,200 EUR 2100,000 EUR 4,200 EUR 630,000 EUR 4,200 EUR 180,600 EUR 4,112 EUR 69,904 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 4,1301 EUR 1239030,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

2021-01-08; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

