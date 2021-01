Die Diskussionen in Deutschland um die Zukunft der Airlines und Reisekonzerne wird komplett falsch geführt. Wer vergangenes Jahr auf dem Tiefpunkt der Covid-19-Krise dachte, dass eine Lufthansa oder TUI in Konkurs gehen wird, übersah die strategische Bedeutung dieser Unternehmen für die deutsche Wirtschaft und auch für die Politik. Der Begriff "too-big-to-fail" mag für diesen Branchen zu weit hergeholt sein, stimmt aber für die beiden Unternehmen.Der Lackmus-Test ergab damals schnell die richtige Antwort. Konnte Berlin es sich erlauben, die Lufthansa und TUI in Konkurs gehen zu lassen? Definitiv nicht. Beide sind nicht nur integraler Teil ihrer Branchen in Deutschland, sondern weit über den deutschsprachigen Raum hinaus in ganz Europa von hoher Bedeutung. Aufgrund der schieren Grösse dieser Gesellschaften hätte ein Konkurs nicht von der Konkurrenz aufgefangen werden können, da diese ebenfalls unter den gleichen Problemen litten. Hätte Berlin nicht eingegriffen, wäre eine Kaskade von Konkursen losgetreten worden, deren Verluste für die Wirtschaft weit über den potenziellen Kosten der Rettung der beiden Gesellschaften gelegen hätten.

Den vollständigen Artikel lesen ...