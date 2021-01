DJ PTA-Adhoc: MARNA Beteiligungen AG: Vorläufiges Jahresergebnis zum 31.12.2020

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg (pta025/15.01.2021/18:40) - Die MARNA Beteiligungen AG, Heidelberg, ISIN DEOOOAOH1GY2, hat ihr Geschäftsjahr 2020 (01.01. bis 31.12.2020) mit einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag (Einzelabschluss nach HGB) in Höhe von 79 TEUR (Vorjahr: -355 TEUR) abgeschlossen.

Das vorläufige Jahresergebnis beinhaltet sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 152 TEUR (Vorjahr: 234 TEUR) sowie Personalaufwand in Höhe von 57 TEUR (Vorjahr: 82 TEUR), Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens von 94 TEUR (Vorjahr: 107 TEUR) und sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 87 TEUR (Vorjahr: 466 TEUR).

Der sonstige betriebliche Aufwand beinhaltet im Wesentlichen (Abschluss- und Prüfungskosten (27 TEUR), Rechts- und Beratungskosten (23 TEUR) und Aufsichtsratsvergütungen (14 TEUR).

Die vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2020 nach HGB wird ein Eigenkapital in Höhe von 912 TEUR (Vorjahr 991 TEUR) ausweisen.

Der Vorstand ging im Prognosebericht des Halbjahresabschlusses für das Jahre 2020 von einem Jahresfehlbetrag von 40 TEUR aus. Dies wurde um 39 TEUR unterschritten, im Wesentlichen aufgrund von Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens aufgrund niedrigerer Stichtagskurse.

Die in dieser Mitteilung genannten Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der abschließenden Aufstellung des Jahresabschlusses, der Abschlussprüfung und der Billigung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat.

Der Vorstand

Aussender: MARNA Beteiligungen AG

ISIN(s): DE000A0H1GY2 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in Berlin

