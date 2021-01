Die großen Paketdienstleister in Deutschland haben die sogenannte Same-Day-Delivery überwiegend wieder abgeschafft. Grund: Die Nachfrage für die Auslieferung am selben Tag sei zu gering. Die Lieferung am selben Tag galt noch vor wenigen Jahren als Must-have für Paketdienstleister und große E-Commerce-Anbieter. Mittlerweile haben Hermes, DHL und Co. sie aber zum großen Teil wieder aufgegeben. Die Nachfrage der Kunden nach der besonderen Dienstleistung sei nicht groß genug gewesen, heißt es. Amazon macht derweil mit seiner Lieferung am selben Tag für Prime-Abonnenten weiter...

Den vollständigen Artikel lesen ...