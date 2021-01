DJ Kramp-Karrenbauer ruft CDU zur Einigkeit nach Vorsitz-Wahl auf

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die scheidende Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat die CDU vor der Wahl zu ihrem Nachfolger zur Einigkeit aufgerufen. In diesem Jahr gelte es, mit der Corona-Krise und der Bundestagswahl wichtige Herausforderungen zu bewältigen.

"Unterstützen wir geschlossen unseren neuen Vorsitzenden der CDU. Stehen wir zusammen ein für eine moderne und offene CDU, für eine Union, die zusammenhält, für eine CDU, die so eng mit den Menschen vor Ort verbunden ist, wie keine andere Partei", sagte Kramp-Karrenbauer am Freitagabend auf dem ersten digitalen Parteitag der CDU. "Arbeiten wir gemeinsam für unser Land, nicht wegen gestern, nicht wegen heute, sondern wegen morgen."

Die Partei habe sich organisatorisch und inhaltlich erneuert. Die CDU sei bereit für das Wahljahr 2021, in dem im Herbst der Bundestag neu gewählt wird.

Die CDU will am Samstag auf ihrem digitalen Parteitag über den neuen Parteivorsitzenden abstimmen. Die drei Bewerber um den CDU-Vorsitz - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz sowie der Außenpolitiker Norbert Röttgen - stellen sich dem Votum der 1.001 CDU-Delegierten. Anschließend muss das Wahlergebnis noch per Briefwahl bestätigt werden. Das endgültige Ergebnis wird am 22. Januar bekannt gegeben.

Kramp-Karrenbauer hatte bereits im Februar vergangenen Jahres ihren Rückzug angekündigt. Nach der Landtagswahl in Thüringen hatte es Unstimmigkeiten innerhalb der Bundes- und Landes-CDU über den Umgang mit der AfD gegeben. Die Saarländerin sagte, die CDU habe sich damals in einer "existentiellen schwierigen Situation" befunden.

"Es ging dabei nicht nur um eine regionale Frage. Es ging die Seele unserer Partei. Ich habe damals gespürt, dass ich als Parteivorsitzende nicht mehr genügend Autorität und Unterstützung hatte, um unserer Partei unbeschadet durch diese schwierige Phase zu bringen", so Kramp-Karrenbauer. Daher habe sie Weg für einen neuen Vorsitzenden frei gemacht. "Ja, dieser Schritt war schwer. Aber er war reiflich überlegt und er war richtig", so Kramp-Karrenbauer.

Die Wahl des CDU-Vorsitzenden war wegen der Corona-Krise im vergangenen Jahr zweimal verschoben worden. Nun findet er erstmals für die CDU in digitaler Form statt.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/jhe

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2021 13:24 ET (18:24 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.