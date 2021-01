DJ Merkel sieht Corona-Pandemie als "schwerste Bewährungsprobe"

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundekanzlerin Angela Merkel hat die aktuelle Corona-Krise als die wohl "schwerste Bewährungsprobe" seit Jahrzenten beschrieben. In ihrem Grußwort auf dem digitalen Parteitag der CDU ließ Merkel ihre vergangenen Jahre als Bundeskanzlerin mit den damit verbundenen Herausforderungen Revue passieren, wie etwa die Finanz-, die Euro- und die Flüchtlingskrise.

Die Corona-Pandemie sei allerdings ein Jahrhundertereignis, das "Leib und Leben bedroht und unseren Alltag in völlig unbekanntem Maße einengt und verändert, unser Wirtschaft auf eine starke Probe stellt und den allermeisten Menschen sehr sehr vieles abverlangt", sagte Merkel, die im Herbst nach knapp 16 Jahren als Bundeskanzlerin nicht wieder bei der Bundestagswahl antreten wird.

Dennoch zeigte sich Merkel zuversichtlich, dass die Bürger in Deutschland wie auch in der Vergangenheit wieder an Stärke und Widerstandskraft gewinnen werden. "Ich bin ganz überzeugt, selbst wenn wir jetzt gerade sehr harte Zeiten in der Pandemie haben, das wird auch nach dieser Pandemie so sein", so Merkel.

Mit Blick auf die Wahl zum Nachfolger der scheidenden CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer sagte Merkel, sie wünsche sich, dass dieser Parteitag die richtigen Entscheidungen für die Zukunft trifft. "Das werden vor allen Dingen erst mal personelle Entscheidungen sein. Ich wünsche mir, dass ein Team gewählt wird, das die Geschicke unserer stolzen Volkspartei in die Hand nimmt und dann gemeinsam mit allen Mitgliedern die richtige Antwort für die Aufgaben der Zukunft findet", so Merkel.

Die drei Bewerber um den CDU-Vorsitz - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz sowie der Außenpolitiker Norbert Röttgen - stellen sich dem Votum der 1.001 CDU-Delegierten. Anschließend muss das Wahlergebnis noch per Briefwahl bestätigt werden. Das endgültige Ergebnis wird am 22. Januar bekannt gegeben. Laschet tritt im Team mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn als Vize an.

