Die Handelswoche endet so, wie sie begonnen hatte: mit Verlusten. Die weltweite Diskussion in über einen noch längeren und weiter verschärften Lockdown erinnert die Marktteilnehmer daran, dass das "Best Case - Szenario', welches einige scheinbar eingepreist hatten, nicht so sicher ist wie bislang angenommen.An den Aktienmärkten geht nun also wieder die Angst vor einem noch härteren Lockdown um, die die Wachstumsprognosen für dieses Jahr schnell zur Makulatur werden lassen kann. Bund und Länder werden bereits am Dienstag zusammenkommen und über eine weitere Verschärfung der Coronavirus-Restriktionen beraten.Der DAX gibt bis Handelsschluss 200 Punkte bzw. 1,44 % auf 13.788 Punkte ab. An der Wall Street gibt der Dow Jones aktuell 113 Punkte auf 30.888 Punkte ab.

