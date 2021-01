Die Nerven sind derzeit angespannt an den Börsen. Die Welt wartet auf einen wirksamen Impfstoff, und da strapaziert jede Verzögerung von Lieferungen die Geduld der Investoren.Dies bekommt auch Biontech (US09075V1026) zu spüren. Das Unternehmen erklärte zunächst, dass man zusammen mit dem Produktionspartner Pfizer die Liefermengen in der nächsten Woche vorübergehend verringern werde. Jedoch machte man heute gleichzeitig klar: "Ab der Woche vom 25. Januar werden wir wieder zum ursprünglichen Zeitplan für die Lieferungen in die Europäische Union zurückkehren (100 Prozent) und die Auslieferungen ab der Woche vom 15. Februar erhöhen (über 100 Prozent), so dass wir in der Lage sein werden, die volle zugesagte Menge an Impfstoffdosen im ersten Quartal und deutlich mehr im zweiten Quartal zu liefern".

